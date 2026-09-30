Choque entre ecovia y auto deja dos personas lesionadas

Tras el choque, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital UMAE IMSS número 21 para recibir atención médica.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente vial entre un camión de la ecovía y un vehículo compacto dejó a 10 personas atendidas la mañana de este martes sobre la avenida Lincoln, en el cruce con Pingüino, en la colonia Valle Verde, en Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 09:31 horas y movilizó a cuerpos de auxilio, quienes al arribar confirmaron que se trataba de un accidente tipo crucero.

En coordinación con Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja, los elementos brindaron atención a 10 personas que resultaron involucradas en el accidente.

De ellas, dos personas requirieron ser trasladadas al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica.

Además, los cuerpos de auxilio trabajaron en la eliminación de riesgos debido a un derrame de combustible registrado en el lugar tras el accidente.

En el sitio también participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Metrorrey, así como personal de Cruz Roja, Movilidad Monterrey y Policía de Monterrey. Personal de Tránsito Municipal quedó a cargo del accidente y de las diligencias correspondientes.