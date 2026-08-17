Choque entre dos vehículos deja lesionadas en Monterrey

Una vez descartados mayores riesgos, Tránsito de Monterrey quedó a cargo del accidente y de las investigaciones para determinar responsabilidades

Un accidente entre dos vehículos movilizó a los cuerpos de emergencia durante la madrugada de este domingo en la colonia Unidad Modelo, en Monterrey, donde varias personas fueron valoradas y rechazaron su traslado a un hospital.

El reporte se recibió alrededor de las 04:45 horas en el cruce de las avenidas Azteca y Aztlán.

Inicialmente, se alertó sobre una camioneta volcada; sin embargo, al llegar, los rescatistas localizaron un Renault Kwid azul con un impacto frontal y una camioneta Chevrolet blanca tipo van.

Dos pasajeras resultan con lesiones

La conductora de la camioneta fue identificada como Oliva Flores, de 37 años, quien fue reportada en condición estable.

En la unidad también viajaban Nidia Hernández, de 23 años, quien manifestó dolor en las extremidades superiores e inferiores, y Noelia Hernández, de 36, quien presentó una contusión en la zona frontal de la cabeza.

Personal de la Cruz Roja realizó las valoraciones correspondientes; sin embargo, las personas atendidas rechazaron ser trasladadas a un hospital y permanecieron en espera de los pases médicos.

Controlan derrame de aceite

El segundo vehículo involucrado fue un Renault Kwid conducido por José Antonio Escamilla Córdova, de 31 años.

Elementos de rescate controlaron un derrame de aceite sobre la vialidad y brindaron recomendaciones de seguridad. Una vez descartados mayores riesgos, Tránsito de Monterrey quedó a cargo del accidente y de las investigaciones para determinar responsabilidades.