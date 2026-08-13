Choque entre dos tráileres deja un lesionado en Santa Catarina

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el sitio para atender el percance y valorar a los involucrados.

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Un choque entre dos tractocamiones dejó a una persona lesionada durante la mañana de este miércoles sobre la Autopista Saltillo, en el municipio de Santa Catarina.

El accidente fue reportado alrededor de las 08:45 horas, a la altura del kilómetro 80, en el sector de Cumbres de Santa Catarina, donde presuntamente uno de los tractocamiones impactó por la parte trasera a la otra unidad.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el sitio para atender el percance y valorar a los involucrados.

A su llegada, los rescatistas descartaron que hubiera personas prensadas al interior de los vehículos; sin embargo, localizaron a una persona lesionada, quien recibió atención en el lugar.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en este tramo de la Autopista Saltillo, mientras se realizaban las labores de auxilio y se esperaba el retiro de las unidades involucradas.