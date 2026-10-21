Choque entre dos tráileres deja un conductor lesionado

Por: Jared Villarreal 20 Octubre 2026, 20:41 Compartir

Tras el impacto, uno de los vehículos presentó una fuga de diésel, que se derramó sobre la terracería de un terreno contiguo

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Un choque entre dos tractocamiones movilizó a cuerpos de auxilio en el Libramiento Noroeste, a la altura del kilómetro 2, en el municipio de Escobedo. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el accidente dejó a uno de los conductores con lesiones menores, por lo que fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja. El hombre decidió permanecer en el sitio mientras esperaba a su aseguradora. Uno de los tractocamiones presentó una fuga de diésel Tras el impacto, uno de los vehículos presentó una fuga de diésel, que se derramó sobre la terracería de un terreno contiguo, sin representar un riesgo para otros automovilistas. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal, Cruz Roja, Fuerza Civil y Auxilio Vial. Las autoridades permanecieron en la zona mientras esperaban la llegada de la Guardia Nacional para continuar con las diligencias correspondientes.