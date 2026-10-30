Choque entre dos autos deja dos lesionados en Monterrey

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las víctimas en el sitio del accidente, descartando traslados de urgencia hacia hospitales.

Dos conductores resultaron lesionados, luego de protagonizar un accidente vial sobre la avenida Alfonso Reyes en su cruce con la calle San Joaquín.

Los hechos ocurrieron en la colonia Bernardo Reyes, donde el conductor del auto color blanco tipo Cruze intentó realizar una vuelta a la izquierda; sin embargo, fue embestido por el vehículo guindo tipo Aveo.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a ambos conductores, mencionando que solo contaron con lesiones leves, por lo cual fueron atendidos en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Asimismo, elementos de movilidad del municipio de Monterrey llegaron para abanderar la zona y entrevistar a los conductores; uno de ellos refirió que habría utilizado las direccionales; sin embargo, el otro no alcanzó a observarlo, provocando el impacto frontal.