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Choque entre camionetas en Lincoln moviliza a rescatistas

Por: Marcial Pasarón

07 Mayo 2026, 08:00

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El percance vial registrado durante la mañana de este jueves se presentó a la altura de la calle Agami, en la colonia Valle Verde

Choque entre camionetas en Lincoln moviliza a rescatistas

Una pareja resultó con golpes, luego de chocar la camioneta en que viajaban contra otra camioneta sobre la avenida Lincoln.

El accidente ocurrió a la altura de la calle Agami, en la colonia Valle Verde, al poniente de Monterrey.

Unidades de Protección Civil fueron desplazadas hasta ese lugar y al llegar localizaron a una pareja afuera de una camioneta.

Al igual que el conductor del segundo vehículo, la pareja resultó ilesa en el accidente, por lo que ninguno de ellos fue trasladado a un hospital.

Se estableció que tras el choque de crucero, las dos camionetas quedaron sobre los carriles de poniente a oriente obstruyendo la vialidad.

Las primeras pesquisas llevadas a cabo por oficiales de tránsito revelaron que ambos conductores alegaron cruzar en luz verde del semáforo.

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