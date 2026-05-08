Choque entre camionetas en Lincoln moviliza a rescatistas

El percance vial registrado durante la mañana de este jueves se presentó a la altura de la calle Agami, en la colonia Valle Verde

Una pareja resultó con golpes, luego de chocar la camioneta en que viajaban contra otra camioneta sobre la avenida Lincoln.

El accidente ocurrió a la altura de la calle Agami, en la colonia Valle Verde, al poniente de Monterrey.

Unidades de Protección Civil fueron desplazadas hasta ese lugar y al llegar localizaron a una pareja afuera de una camioneta.

Al igual que el conductor del segundo vehículo, la pareja resultó ilesa en el accidente, por lo que ninguno de ellos fue trasladado a un hospital.

Se estableció que tras el choque de crucero, las dos camionetas quedaron sobre los carriles de poniente a oriente obstruyendo la vialidad.

Las primeras pesquisas llevadas a cabo por oficiales de tránsito revelaron que ambos conductores alegaron cruzar en luz verde del semáforo.