Choque entre camionetas en Lincoln moviliza a rescatistas

Una pareja resultó con golpes, luego de chocar la camioneta en que viajaban contra otra camioneta sobre la avenida Lincoln.
El accidente ocurrió a la altura de la calle Agami, en la colonia Valle Verde, al poniente de Monterrey.
Unidades de Protección Civil fueron desplazadas hasta ese lugar y al llegar localizaron a una pareja afuera de una camioneta.
Al igual que el conductor del segundo vehículo, la pareja resultó ilesa en el accidente, por lo que ninguno de ellos fue trasladado a un hospital.
Se estableció que tras el choque de crucero, las dos camionetas quedaron sobre los carriles de poniente a oriente obstruyendo la vialidad.
Las primeras pesquisas llevadas a cabo por oficiales de tránsito revelaron que ambos conductores alegaron cruzar en luz verde del semáforo.