Choque entre camioneta y moto deja a padre e hijo lesionados

Un padre de familia y su hijo resultaron lesionados al chocar la motocicleta en que viajaban contra una camioneta cuya conductora les invadió el carril de circulación.
Alfonso Piñón, de 45 años, llevaba a su hijo del mismo nombre a la preparatoria Emiliano Zapata.
Se estableció que el accidente ocurrió a las 08:00 horas del miércoles en el cruce de la avenida Tramoyistas y Cerrada del Sol, frente a la colonia Cerradas del Poniente.
El percance sobrevino cuando la conductora salió por la calle Cerrada del Sol.
Al no tener la precaución debida, Alfonso y su hijo estrellaron la motocicleta en que viajaban.
El fuerte impacto le provocó una fractura en la pierna derecha y el estudiante sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.
La motocicleta en color negro quedó atorada en el lado izquierdo de la camioneta.
Unidades de Protección Civil de Monterrey y socorristas de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar a prestar los primeros auxilios.
La vialidad sobre esa avenida se vio interrumpida por algunos minutos.