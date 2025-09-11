Choque entre camioneta y moto deja a padre e hijo lesionados

El percance se registró durante la mañana de este miércoles frente a la colonia Cerradas del Poniente, lo que movilizó a elementos de auxilio

Un padre de familia y su hijo resultaron lesionados al chocar la motocicleta en que viajaban contra una camioneta cuya conductora les invadió el carril de circulación.

Alfonso Piñón, de 45 años, llevaba a su hijo del mismo nombre a la preparatoria Emiliano Zapata.

Se estableció que el accidente ocurrió a las 08:00 horas del miércoles en el cruce de la avenida Tramoyistas y Cerrada del Sol, frente a la colonia Cerradas del Poniente.

El percance sobrevino cuando la conductora salió por la calle Cerrada del Sol.

Al no tener la precaución debida, Alfonso y su hijo estrellaron la motocicleta en que viajaban.

El fuerte impacto le provocó una fractura en la pierna derecha y el estudiante sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

La motocicleta en color negro quedó atorada en el lado izquierdo de la camioneta.

Unidades de Protección Civil de Monterrey y socorristas de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar a prestar los primeros auxilios.

La vialidad sobre esa avenida se vio interrumpida por algunos minutos.