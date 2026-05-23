Choque entre camiones urbanos deja tres lesionados en Juárez

Tras el reporte, al sitio se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades municipales para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

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Un aparatoso accidente entre dos camiones urbanos dejó como saldo al menos tres personas lesionadas la mañana de este miércoles en el municipio de Juárez

El percance ocurrió sobre la Carretera a Reynosa, también conocida en el cruce con avenida Teófilo Salinas, donde participaron las rutas 223 Huertos y 172 Valle del Roble.

El momento del impacto quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo, tras la colisión, uno de los camiones pierde el control, se proyecta fuera de la carpeta asfáltica y termina cayendo al interior de un canalón.

Tras el reporte, al sitio se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades municipales para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Derivado del accidente, uno de los carriles de esta vialidad terminó por cerrarse por completo en lo que se realizaban los trabajos correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, tres pasajeros resultaron lesionados.

Sin embargo, fueron trasladados por sus propios medios antes del arribo de los rescatistas.

Elementos de Tránsito Municipal se mantuvieron en la zona para agilizar el flujo vehicular y liberar la vialidad tras el retiro de las unidades.