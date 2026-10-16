Choque entre camiones provoca caos vial en Libramiento Noreste

Un accidente por alcance entre dos camiones de carga provocó complicaciones viales durante la mañana de este jueves sobre el Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, donde ambas unidades quedaron obstruyendo los carriles de circulación.
El percance se registró alrededor de las 07:30 horas, a la altura del kilómetro 3, en dirección de poniente a oriente, cuando presuntamente uno de los vehículos de carga impactó por alcance a otro que transportaba madera y plafones.
Tras el choque, ambas unidades quedaron sobre los carriles de circulación, lo que obligó a cerrar dos carriles para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por el sector.
Ante la obstrucción de la vialidad, los conductores tuvieron que utilizar parte del acotamiento para continuar su trayecto, situación que generó tráfico intenso y largas filas de vehículos en el Libramiento Noreste.
A pesar del percance y de las afectaciones a la circulación, no se reportaron personas lesionadas.
Se esperaba que las unidades fueran retiradas del sitio para permitir la reapertura de los carriles afectados y restablecer la circulación en esta importante vía de conexión metropolitana.