Choque entre camiones provoca caos vial en Libramiento Noreste

Tras el choque, ambas unidades quedaron sobre los carriles de circulación, lo que obligó a cerrar dos carriles para evitar mayores riesgos a los automovilistas

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Un accidente por alcance entre dos camiones de carga provocó complicaciones viales durante la mañana de este jueves sobre el Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, donde ambas unidades quedaron obstruyendo los carriles de circulación.

El percance se registró alrededor de las 07:30 horas, a la altura del kilómetro 3, en dirección de poniente a oriente, cuando presuntamente uno de los vehículos de carga impactó por alcance a otro que transportaba madera y plafones.

Tras el choque, ambas unidades quedaron sobre los carriles de circulación, lo que obligó a cerrar dos carriles para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por el sector.

Ante la obstrucción de la vialidad, los conductores tuvieron que utilizar parte del acotamiento para continuar su trayecto, situación que generó tráfico intenso y largas filas de vehículos en el Libramiento Noreste.

A pesar del percance y de las afectaciones a la circulación, no se reportaron personas lesionadas.

Se esperaba que las unidades fueran retiradas del sitio para permitir la reapertura de los carriles afectados y restablecer la circulación en esta importante vía de conexión metropolitana.