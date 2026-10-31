Choque entre camiones deja siete pasajeros lesionados

El percance vial entre unidades de las rutas 185 y 68 se registró durante la mañana de este viernes, sobre la avenida Benito Juárez, en Guadalupe

Un choque entre dos unidades del transporte público, pertenecientes a las rutas 185 y 68, dejó al menos siete personas lesionadas en el centro del municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió sobre la avenida Benito Juárez, entre las calles Colón y Zuazua, en los carriles con dirección al oriente, cuando el conductor de la ruta 185 se detuvo para permitir el ascenso y descenso de pasajeros.

Sin embargo, el operador de la ruta 68 no se habría percatado de que la unidad se encontraba detenida y terminó impactándola por la parte trasera. Entre los factores que habrían influido en el percance se encuentran la velocidad y el pavimento mojado.

Debido al fuerte impacto, el camión de la ruta 68 terminó con el parabrisas y gran parte de su frente destrozados, mientras que la unidad 185 presentó daños en la parte trasera. Además, varios pasajeros resultaron con golpes.

Entre los lesionados se encontraban Ricardo y Xóchitl, quienes viajaban en la parte media del camión de la ruta 185 y se dirigían a sus respectivos trabajos. El primero presentó golpes en la cabeza y la espalda, mientras que la mujer sufrió lesiones en la cabeza.

Al lugar se movilizaron al menos tres unidades de la Cruz Roja Mexicana. Dos pasajeros tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica, mientras que a otros cinco se les otorgó pase médico.

Elementos de Tránsito y Policía de Guadalupe acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. También se presentó personal de Movilidad del Gobierno del Estado.