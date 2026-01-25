Choque entre camiones deja 5 lesionados en Escobedo

En el accidente participó la Ruta 220 y transporte de personal que movilizó a cuerpos de auxilio; no hubo traslados y pasajeros se retiraron ilesos.

Un accidente vial tipo crucero entre un camión de la Ruta 220 y un transporte de personal movilizó a corporaciones de auxilio la mañana de este domingo en el municipio de General Escobedo, sin que se reportaran personas trasladadas a hospitales.

El hecho se registró entre las 05:50 y las 06:42 horas en el cruce de avenida Sendero y avenida Universidad, en la colonia Puerta del Norte, donde Protección Civil de Nuevo León acudió para la atención de la emergencia y la evaluación de riesgos.

¿Cómo ocurrió el accidente vial en avenida Sendero?

De acuerdo con el reporte operativo, el percance ocurrió en un crucero vial e involucró a dos unidades de transporte público y privado. El operador de la Ruta 220 informó que transportaba a 18 pasajeros; al arribo de las autoridades, se confirmó la presencia de cinco personas lesionadas, que no ameritaron traslado hospitalario.

Una de las personas se retiró por sus propios medios, mientras que cuatro firmaron negativa de traslado y permanecieron en el lugar en espera de la aseguradora correspondiente.

Por otro lado, el transporte de personal Linktu, con placas 226-081-R, el cual circulaba sin pasajeros al momento del choque.

Atención de emergencias y acciones de seguridad

Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron la inspección del área y descartaron riesgos para la población y los automovilistas que transitaban por la zona. No se reportaron derrames, incendios ni daños a infraestructura.

Por su parte, Tránsito municipal efectuó las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas, con el objetivo de evitar afectaciones a la circulación y restablecer el flujo vehicular en el sector.

En la atención del accidente participaron la Unidad 07 de Protección Civil Nuevo León, Unidad 1048 de Tránsito y Unidad 170 de Cruz Roja

Tras concluir las labores de auxilio y control, el sitio quedó a cargo de Tránsito para el seguimiento correspondiente.