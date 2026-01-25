Info 7 Logo
Choque entre camiones deja 5 lesionados en Escobedo

Por: María Fernanda Colunga

24 Enero 2026, 07:54

En el accidente participó la Ruta 220 y transporte de personal que movilizó a cuerpos de auxilio; no hubo traslados y pasajeros se retiraron ilesos.

Un accidente vial tipo crucero entre un camión de la Ruta 220 y un transporte de personal movilizó a corporaciones de auxilio la mañana de este domingo en el municipio de General Escobedo, sin que se reportaran personas trasladadas a hospitales.

El hecho se registró entre las 05:50 y las 06:42 horas en el cruce de avenida Sendero y avenida Universidad, en la colonia Puerta del Norte, donde Protección Civil de Nuevo León acudió para la atención de la emergencia y la evaluación de riesgos.

¿Cómo ocurrió el accidente vial en avenida Sendero?

De acuerdo con el reporte operativo, el percance ocurrió en un crucero vial e involucró a dos unidades de transporte público y privado. El operador de la Ruta 220 informó que transportaba a 18 pasajeros; al arribo de las autoridades, se confirmó la presencia de cinco personas lesionadas, que no ameritaron traslado hospitalario.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 7.06.54 AM.jpeg

Una de las personas se retiró por sus propios medios, mientras que cuatro firmaron negativa de traslado y permanecieron en el lugar en espera de la aseguradora correspondiente.

Por otro lado, el transporte de personal Linktu, con placas 226-081-R, el cual circulaba sin pasajeros al momento del choque.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 7.06.56 AM.jpeg

Atención de emergencias y acciones de seguridad

Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron la inspección del área y descartaron riesgos para la población y los automovilistas que transitaban por la zona. No se reportaron derrames, incendios ni daños a infraestructura.

Por su parte, Tránsito municipal efectuó las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas, con el objetivo de evitar afectaciones a la circulación y restablecer el flujo vehicular en el sector.

En la atención del accidente participaron la Unidad 07 de Protección Civil Nuevo León, Unidad 1048 de Tránsito y Unidad 170 de Cruz Roja

Tras concluir las labores de auxilio y control, el sitio quedó a cargo de Tránsito para el seguimiento correspondiente.

