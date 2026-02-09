Choque entre camión y tren deja dos muertos en Pesquería

Un camión de transporte se impactó contra un tren en Pesquería, Nuevo León. Protección Civil confirmó que dos personas perdieron la vida

Por tratar de ganarle el paso al tren, murieron embestidos un conductor de transporte de personal y el pasajero que llevaba, en Pesquería.

Las víctimas acababan de salir de la planta de Polaris, en Apodaca.

El fatal accidente ocurrió sobre la Carretera Huinalá-Pesquería, a la altura del panteón municipal Hacienda del Espíritu Santo, y a siete kilómetros de la empresa de donde partieron.

De acuerdo con el maquinista, el camión frenó antes del cruce con las vías y tras unos segundos parado reanudó la marcha.

El ferrocarril, sin embargo, se encontraba ya muy cerca y terminó por impactar al vehículo proyectándolo a 10 metros.

La unidad volcó a un costado del paso de la locomotora.

El conductor salió disparado por el parabrisas y terminó al exterior.

En tanto, el pasajero y trabajador de Polaris quedó con la mitad del cuerpo dentro del camión.

Trascendió que las víctimas tendrían 40 años de edad aproximadamente.

Protección Civil de Pesquería y del Estado acudieron a la zona para intentar auxiliar a los involucrados, sin embargo, a su arribo los hombres ya no presentaban signos vitales.

El percance se reportó a las 7:40 de la mañana del domingo, y para el mediodía las labores para retirar los cuerpos continuaban pues se tuvieron que eliminar riesgos como derrame de aceite.

La autoridad informó que el autobús pertenecía a la empresa Transporte Industrial Transpaís.