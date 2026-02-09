Choque entre camión y tren deja dos muertos en Pesquería

Por tratar de ganarle el paso al tren, murieron embestidos un conductor de transporte de personal y el pasajero que llevaba, en Pesquería.
Las víctimas acababan de salir de la planta de Polaris, en Apodaca.
El fatal accidente ocurrió sobre la Carretera Huinalá-Pesquería, a la altura del panteón municipal Hacienda del Espíritu Santo, y a siete kilómetros de la empresa de donde partieron.
De acuerdo con el maquinista, el camión frenó antes del cruce con las vías y tras unos segundos parado reanudó la marcha.
El ferrocarril, sin embargo, se encontraba ya muy cerca y terminó por impactar al vehículo proyectándolo a 10 metros.
La unidad volcó a un costado del paso de la locomotora.
El conductor salió disparado por el parabrisas y terminó al exterior.
En tanto, el pasajero y trabajador de Polaris quedó con la mitad del cuerpo dentro del camión.
Trascendió que las víctimas tendrían 40 años de edad aproximadamente.
Protección Civil de Pesquería y del Estado acudieron a la zona para intentar auxiliar a los involucrados, sin embargo, a su arribo los hombres ya no presentaban signos vitales.
El percance se reportó a las 7:40 de la mañana del domingo, y para el mediodía las labores para retirar los cuerpos continuaban pues se tuvieron que eliminar riesgos como derrame de aceite.
La autoridad informó que el autobús pertenecía a la empresa Transporte Industrial Transpaís.