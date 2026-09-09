Choque entre camión y camioneta deja a dos lesionadas

Ambas se dirigían a su trabajo y una presentaba golpes en el brazo derecho mientras que la otra manifestó un episodio de presión elevada.

Un choque de crucero entre un unidad de la Ruta 202 y una camioneta dejo a dos mujeres lesionadas, en Santa Catarina.

El accidente, en el que ambos conductores alegaron tener la luz verde del semáforo, ocurrió sobre la avenida Morones Prieto y la calle Zaragoza.

Tras el impacto, la camioneta salió proyectada hacia la jardinera del camellón central, donde derribó parcialmente un árbol.

Las víctimas eran pasajeras del transporte público, que iba circulando sobre Morones Prieto, y al viajar en los asientos elevados traseros terminaron por caer cuando ocurrió el accidente.

Ambas se dirigían a su trabajo y una presentaba golpes en el brazo derecho mientras que la otra manifestó un episodio de presión elevada.

Las afectadas fueron atendidas por elementos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja.

En tanto, personal de Tránsito de Santa Catarina se desplegó para indagar el percance y deslindar responsabilidades.

Los conductores de los vehículos resultaron ilesos, mientras que las heridas no requirieron traslado médico.