Choque entre camión y camioneta deja 15 lesionados

Por: Fernanda Izaguirre 05 Septiembre 2026, 21:49 Compartir

Cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para valorar a los pasajeros afectados tras el percance vial del camión de ruta y la camioneta.

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Un total de 15 personas resultaron lesionadas tras el aparatoso choque registrado entre un camión de transporte público y una camioneta particular, en el cruce de la avenida Emilio Carranza Norte y la calle Treviño Este. De acuerdo con los reportes de los cuerpos de auxilio, 12 de los afectados fueron atendidos en el exterior de la unidad de transporte, mientras que tres pasajeros permanecían en los asientos del interior del camión al momento del arribo de los rescatistas. En el sitio se desplegó un operativo coordinado entre paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la Cruz Roja Mexicana y elementos de la unidad U.07 de Protección Civil de Nuevo León, quienes procedieron a la valoración médica, estabilización y posible traslado de los heridos a hospitales de la localidad.