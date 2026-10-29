Choque entre camión urbano y vehículo particular en Monterrey

Accidente entre un camión urbano y un vehículo particular en Morones Prieto, en Monterrey, movilizó a Protección Civil; no hubo lesionados.

Un accidente vial entre un vehículo particular y un camión urbano movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León en la avenida Morones Prieto, en Monterrey.

El percance fue reportado a las 10:23 horas en el cruce con la calle San Luis, en la colonia Independencia.

Al arribar al sitio, los elementos de Protección Civil estatal informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las causas del accidente ni sobre los vehículos involucrados.