Choque entre camión urbano y de basura deja seis heridos

El choque ocurrido en Raúl Salinas Lozano entre un Ruta 220 y un camión de basura deja seis lesionados, entre ellos dos menores.

Seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, luego de un accidente vial en el que participaron un camión urbano de la Ruta 220 y una unidad recolectora de basura, en el municipio de Escobedo.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes sobre la avenida Raúl Salinas Lozano y Primera, en la colonia Valle Nord, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras recibir el reporte de un choque con varias personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado alrededor de las 10:35 horas, por lo que unidades de emergencia se trasladaron al sitio para atender a los involucrados.

En el lugar fueron valoradas seis personas. Tres de ellas requirieron traslado hospitalario debido a las lesiones que presentaban.

Entre los pacientes trasladados se encuentra Juan Pablo Gutiérrez, de 28 años, quien fue llevado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del IMSS, donde ingresó estable.

También fue trasladado Isaías Gutiérrez Coronado, de apenas 6 años, quien recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue llevado al mismo hospital, reportándose estable.

La tercera persona trasladada fue Susana Coronado Mendoza, de 25 años, quien también fue llevada al HGZ 21 del IMSS y se reportó estable.

Además, en el sitio fueron valoradas Margarita Tovar Cruz, de 55 años; Daniela Celeste, de 6 años; y Blanca Hernández, de 39 años, esta última con presión arterial elevada. Las tres personas restantes decidieron retirarse por sus propios medios.

En el percance participaron un camión de pasajeros Mercedes-Benz de la Ruta 220, con placas A-16149-R, conducido por Enoc Ayala Reyes, de 52 años, y una unidad recolectora de basura marca King Word, con placas PT-2218-B, conducida por Eduardo Hurtado, de 22 años.

Tras la atención de los lesionados, los elementos de Protección Civil descartaron riesgos adicionales en la zona, mientras que policías municipales de Escobedo quedaron a cargo del lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Cruz Roja y Policía Municipal.