Choque entre camión urbano y auto deja a mujer lesionada

Este martes por la tarde se registró un percance vial entre un camión de ruta urbana y un vehículo particular en el cruce de la avenida Constitución con la calle Serafín Peña, en el municipio de Monterrey

Hasta el lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal, quienes auxiliaron a una joven quien terminó con una lesión en el tobillo. No hubo reporte de más personas con heridas de gravedad.

Una vez que se descartaron riesgos mayores, elementos de Movilidad apoyaron en las maniobras para retirar los vehículos del camino para agilizar la vialidad, la cual se vio trastocada por este incidente.