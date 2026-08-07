Choque entre automóvil y scooter deja un hombre lesionado

El afectado siguió al automovilista hasta darle alcance sobre la calle Dr. José Ma. Coss donde solicitó el apoyo de la Policía de Monterrey a través del 911

Un hombre resultó lesionado en un percance vial registrado la mañana de este jueves en el cruce de Dr. José Ma. Coss y C. Aramberri, en el Centro de Monterrey, luego de que un automóvil impactara el scooter en el que se encontraba detenido.

De acuerdo con el afectado, el conductor se lo llevó de encuentro y continuó su marcha sin detenerse. Ante ello, decidió seguirlo hasta darle alcance sobre la calle Dr. José Ma. Coss.

Una vez que logró ubicar al automovilista, el hombre realizó una llamada al 911 para solicitar la intervención de las autoridades. Minutos después arribaron elementos de la Policía de Monterrey y personal de la aseguradora para tomar conocimiento de los hechos.

Descartan fracturas en el conductor del scooter

Paramédicos de la Cruz Roja de Monterrey brindaron atención al conductor del scooter, quien presentó una lesión en el pie derecho. Tras ser valorado, se descartaron fracturas, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades recabaron la versión de ambas partes y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.