Choque entre automóvil y camión deja seis lesionados en Monterrey

El percance vial ocurrió cuando el auto intentó ingresar a un supermercado y cerró el paso a la unidad de transporte público.

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Un accidente entre un automóvil Toyota Corolla y un camión de transporte público dejó alrededor de seis personas con lesiones de baja gravedad sobre la avenida Lincoln en Monterrey.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, en el Toyota Corolla viajaban un hombre de 15 años y una mujer de 45, quienes resultaron sin lesiones tras el impacto.

En el camión verde fueron atendidas aproximadamente seis personas que presentaban lesiones consideradas de baja gravedad. Ninguno de los pasajeros requirió ser trasladado a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio después de recibir la valoración correspondiente.

Según el reporte, el accidente ocurrió cuando el Toyota Corolla intentó ingresar al estacionamiento de una tienda de supermercado y, durante la maniobra, se le cerró al camión que circulaba por la avenida Lincoln, provocando el choque entre ambas unidades.

A pesar de la cantidad de personas involucradas, no se reportaron lesionados de gravedad. Los pasajeros que presentaron molestias o lesiones leves rechazaron ser trasladados para recibir atención médica fuera del lugar.

Las circunstancias exactas del accidente y la responsabilidad correspondiente deberán ser determinadas por las autoridades encargadas de realizar las investigaciones y deslindar responsabilidades.