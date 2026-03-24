Choque entre autobús y camioneta deja un muerto en Apodaca

Un aparatoso percance se registró durante la madrugada de este lunes, en el cual un autobús se impactó contra una camioneta, en la carretera a Laredo

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Un fuerte impacto entre un autobús, procedente de la ciudad de Houston, contra una camioneta dejó una persona sin vida.

El percance se registró alrededor de las 05:00 horas, sobre la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca.

Según los primeros informes, el operador del autobús perdido el control de la unidad al circular sobre la carretera a Nuevo Laredo luego de que un tubo de acero se incrustara en el vidrio frontal.

Esto ocasionó que el chofer resultara golpeado, quedando el autobús circulando sin control y terminar estrellándose contra una camioneta en donde se encontraban trabajadores que realizan labores de recarpeteo en la vía.

El impacto arrolló a varios empleados, resultando uno sin vida, mientras que al menos cuatro más presentaron lesiones.

La unidad siguió avanzando alrededor de 300 metros, para finalizar chocando contra una malla ciclónica de un terreno.

El tráfico en dirección hacia Monterrey resultó afectado tras la colisión.