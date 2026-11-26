Un Ford Focus intentó ganarle el paso a un tráiler que ingresaba a un parque industrial, pero terminó chocando contra las llantas del remolque.

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Tres personas lesionadas, dos mujeres y un hombre, fue el saldo de un choque entre un automóvil y un tráiler sobre el bulevar Heberto Castillo, en el municipio de García.

El accidente se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, a la altura del parque industrial Interlogis, cerca de la Capilla La Ermita, donde presuntamente una maniobra para ingresar al complejo industrial terminó provocando la colisión.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler intentaba adentrarse al parque industrial cuando el tráfico se encontraba detenido. Sin embargo, un automóvil Ford Focus que circulaba por el otro carril presuntamente intentó ganarle el paso a la pesada unidad, pero terminó impactándose contra las llantas del remolque.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó con la parte frontal completamente destrozada, mientras sus tres ocupantes resultaron lesionados.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Protección Civil de García, quienes brindaron atención prehospitalaria a las dos mujeres y al hombre que viajaban en el vehículo.

La conductora fue reportada con lesiones de mayor consideración, por lo que tuvo que ser trasladada a la Clínica 21 del IMSS para recibir atención médica. Los otros dos afectados también fueron valorados por los cuerpos de auxilio.

El percance provocó la obstrucción total de la circulación durante varios minutos, por lo que agentes de Tránsito realizaron maniobras para retirar los vehículos siniestrados y liberar el bulevar Heberto Castillo.