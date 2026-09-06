Choque entre auto y tráiler deja tres lesionados en Escobedo

Tres personas, entre ellas una menor de edad, resultaron lesionadas tras un choque entre un automóvil y un tráiler en el municipio de Escobedo

Tres personas, entre ellas una menor de edad, resultaron lesionadas tras un choque entre un automóvil y un tráiler en el municipio de Escobedo.

El accidente ocurrió en el cruce de la carretera a Colombia y el Libramiento Noroeste, en la colonia Andrés Caballero.

Al sitio acudió Protección Civil de Nuevo León, luego de que se reportara inicialmente que una persona se encontraba prensada.

Sin embargo, a su llegada, los rescatistas descartaron que hubiera personas atrapadas dentro de los vehículos.

En el accidente participaron un Volkswagen Jetta blanco y un tráiler con plataforma plana de color rojo.

Dos adultos y una menor resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS por ambulancias de Protección Civil de San Nicolás, Cruz Roja y Protección Civil de Escobedo.

Además, los cuerpos de auxilio colocaron material absorbente debido a un derrame de aceite generado por uno de los vehículos.

La zona quedó bajo resguardo de la Policía Vial de Escobedo, mientras se esperaba una grúa para retirar las unidades involucradas. No se reportaron otros riesgos.