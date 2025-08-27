Choque entre auto y camioneta deja conductora lesionada

El percance vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Doctor Coss, sitio al que se movilizaron elementos de tránsito

Una conductora resultó con golpes al chocar su automóvil contra una camioneta en el Centro de Monterrey.

El accidente fue reportado por uno de los conductores al número de emergencia.

El percance ocurrió cerca de las 09:00 horas en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Doctor Coss.

Minutos después al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron a una joven que conducía un automóvil en color blanco.

Debido a que en el cruce de calles existen semáforos, los oficiales de tránsito revelaron que el disco de alto está sobre la acera del lado oriente de la calle Doctor Coss.

Sin embargo será el Ministerio Público quien determine la responsabilidad de los conductores.

Sobre el pavimento quedó tirado aceite por lo que fue necesario color absorbente en el lugar.