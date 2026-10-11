Choque en retén de Guardia Nacional bloquea vías a Reynosa

Un choque contra un equipo de inspección de rayos gamma provocó el cierre de la autopista y carretera libre a Reynosa, con filas de hasta cuatro kilómetros

Un accidente vial en el retén de la Guardia Nacional, sobre la carretera a Reynosa, provocó el bloqueo de la autopista y la carretera libre, a la altura del punto donde ambas vías se conectan.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta con placas de Texas, conducida por una joven de entre 20 y 30 años, se impactó contra los señalamientos del retén y destruyó por completo un equipo de inspección de rayos gamma utilizado para revisar vehículos.

Elementos de la Guardia Nacional señalaron que presuntamente la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

En imágenes del accidente se observa a la joven acompañada de su madre y de otro hombre, mientras las autoridades atienden la situación.

El percance generó severas afectaciones a la circulación, con filas de vehículos de casi cuatro kilómetros y automovilistas que reportaron permanecer detenidos durante aproximadamente una hora.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre el tiempo estimado para reabrir la circulación.