Choque en Nuevo Repueblo deja a mujer y menor con lesiones leves

El percance se registró en el cruce de las calles Libertad y Tepic, donde se vieron involucrados una camioneta Mazda CX5 y un vehículo Mercedes-Benz

Un accidente vial entre dos vehículos dejó como saldo a una mujer y un menor lesionados en la colonia Nuevo Repueblo en el municipio de Monterrey.

El percance se registró en el cruce de las calles Libertad y Tepic, donde se vieron involucrados una camioneta Mazda CX5 y un vehículo Mercedes-Benz.

Tras el impacto, una mujer de 36 años y un niño de 3 años resultaron con molestias en la zona cervical, por lo que fueron valorados en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Ambos lesionados se encontraron estables, y optaron por permanecer en el sitio a la espera de sus aseguradoras, mientras que en la zona no se presentaron molestias para la circulación.