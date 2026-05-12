 Choque en la colonia Obrerista deja a motociclista lesionado

El joven motociclista no identificado habría resultado lesionado en el tobillo aunque se negó a ser trasladado. Los conductores resultaron ilesos

Un choque de crucero dejó a una persona lesionada luego de impactar su motocicleta contra un vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con Luis Mora en la colonia Obrerista, en Monterrey.

Dónde el automovilista circulaba sobre Luis Mora cuando presuntamente el conductor de la moto se pasó la luz roja del semáforo impactando la unidad.

Tras el percance otro vehículo quien no logró maniobrar también se impactó contra la motocicleta tirada en el pavimento.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja y Policía de Movilidad Municipal, quienes atendieron a los involucrados, el joven motociclista no identificado habría resultado lesionado en el tobillo aunque se negó a ser trasladado.

Por su parte los otros conductores se descarto contarán con lesiones de consideración por lo que no fueron trasladados a un hospital.

En el lugar agentes viales, se encargaron del retiro de vehículos y liberación de la vía.