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Choque en la Carretera Nacional deja vehículo destrozado

Por: Alejandro García

07 Junio 2026, 10:31

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Se desconocen las causas, por lo que la autoridad de la Guardia Nacional División Caminos recabará datos para determinar cómo sucedió.

Choque en la Carretera Nacional deja vehículo destrozado

Un aparatoso accidente vial se registró en la carretera nacional en el municipio de Allende.

El vehículo participante se trata de un auto compacto que quedó completamente destrozado mientras uno de los ocupantes era atendido por un elemento de vialidad.

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El choque se registró en la carretera nacional en dirección de Montemorelos a Allende, a la altura del tramo conocido como Buenavista.

El vehículo quedó destrozado del frente por completo, mientras que el auto quedó atravesado en el carril de alta velocidad.

Se desconocen las causas, por lo que la autoridad de la Guardia Nacional División Caminos recabará datos para determinar cómo sucedió.

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