Choque en la carretera a Monclova deja dos lesionados

Se estableció que el percance sobrevino cuando un automóvil se impactó contra el camión de personal presuntamente al intentar dar vuelta en U

Un total de dos personas lesionadas fue el saldo que dejó el choque de un camión de personal y dos vehículos sobre la carretera a Monclova.

Durante el percance que ocurrió a las 05:30 horas del miércoles uno de

Los vehículos fue proyectado a la derecha y terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica.

El choque ocurrió sobre los carriles hacia Monclova lo que provocó la movilización de rescatistas de Protecvion Civil.

En el lugar fueron auxiliadas dos personas que sufrieron lesiones y fueron trasladas en ambulancia al hospital de zona número 21.

Tras el choque el vehículo rebotó y al invadir el carril contrario quedó con el frente hacia el oriente.

Mientras que al perder el control del volante, el chofer no pudo evitar estrellarse contra los

Muros de concreto.

El Fuerte chocó hizo que las pesadas lozas invadieran un carril y provocaran que un automóvil con placas de Coahuila chocará y al volcar derrapará varios metros y quedará fuera de l carpeta asfáltica.

La vialidad sobre ambos sentidos de l carretera se colapsaron por espacio de dos horas.

La fila de vehículos de carga llegó a extenderse hasta el cruce con la carretera a Colombia y a la altura de El jaral, ya en el límite con el municipio de El Jaral.