Choque en la avenida Pablo Livas deja un lesionado en Guadalupe

Por: INFO 7 27 Octubre 2025, 13:36

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte y brindaron los primeros auxilios a una persona que resultó lesionada.

Un accidente vial entre un vehículo y un camión de carga dejó a una persona lesionada en Guadalupe. El percance vial se registró este mediodía en la avenida Pablo Livas en su cruce con Serafín Peña en la colonia Guadalupe Victoria. El fuerte impacto entre el vehículo Aveo de la marca Chevrolet en color azul con placas de circulación SGB877A y la camioneta de carga causó el derrame de aceite en la carpeta asfáltica. Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte y brindaron los primeros auxilios a una persona que resultó lesionada. También aplicaron material absorbente en la carpeta asfáltica para evitar otro accidente vial. Autoridades de Vialidad y Tránsito de Guadalupe tomaron conocimiento del percance para deslindar responsabilidades.