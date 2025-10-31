Choque en la avenida Colón deja dos lesionados en Monterrey

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de esta ciudad, quienes atendieron a los tripulantes de la camioneta y al del auto.

No respetar la luz roja del semáforo provocó un joven chocará su vehículo contra una camioneta, dejando a un matrimonio lesionado.

Los tripulantes de la camioneta en color gris, tenían planeado viajar a una ciudad de Tamaulipas.

Sin embargo cuando se desplazaban sobre la avenida Cristóbal Colón, la camioneta fue chocada por un automóvil que salió sobre la calle Roble.

El Fuerte impacto hizo que la camioneta se proyectara hacia la izquierda y se estrellara contra una jardinera.

Mientras que el automóvil quedó sobre uno de los carriles hacia el poniente de Colón.

El accidente provocó que dos carriles quedaran cerrados a l vialidad, generando congestionamiento.

El conductor de la camioneta señaló a los oficiales que se dirigían al vecino estado de Tamaulipas.

Pero cuando ya se encontraban sobre la avenida Garza Sada, tuvieron que regresar porque a su sobrino se le había olvidado la computadora.

Aunque no fueron trasladados al hospital los tripulantes fueron atendidos en el lugar.

El matrimonio sufrió traumatismo en tórax y cervicales debido al impacto.