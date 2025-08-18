Choque en Guadalupe deja una mujer sin vida y un herido

Un accidente vehicular registrado este domingo dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada, según confirmó Protección Civil

El incidente ocurrió alrededor de las 05:40 horas en la avenida Benito Juárez, a la altura de su cruce con la avenida Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe.

Horas después del percance, autoridades confirmaron el deceso de una mujer, mientras que un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

Protección Civil de Nuevo León no ha informado aún sobre las posibles causas del accidente.