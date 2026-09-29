Choque en Félix U. Gómez deja tres menores lesionados

Trascendió extraoficialmente que el responsable del accidente es pareja sentimental de la acompañante, y padrastro de los menores

Al conducir a exceso de velocidad y presumiblemente alcoholizado, un hombre chocó contra una columna del Metro sobre la avenida Félix U. Gómez, en Monterrey, y dejó heridas a las cuatro personas que viajaban con él, entre ellas tres menores de edad.

Tras el estrellamiento, ocurrido a la altura de la calle Pino en la colonia Moderna, el conductor huyó a pie del sitio.

El resto de los tripulantes de la unidad una mujer y tres niños fueron trasladados de emergencia al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social por paramédicos de la Cruz Roja.

Conductor habría escapado tras el accidente

Trascendió extraoficialmente que el responsable del accidente es pareja sentimental de la acompañante y padrastro de los menores.

El impacto se registró en el sentido de la circulación de sur a norte, y la unidad, un Nissan Versa azul, salió proyectada de nuevo hacia la avenida.

Testigos refirieron observar la huida del sospechoso, y que, al acercarse para ayudar al resto de los pasajeros, detectaron olor a cerveza en el interior del automóvil.

La mujer, detalló una fuente, se encontraba también bajo los efectos del alcohol.

Tres menores resultaron lesionados

Los niños presentan múltiples heridas producto del choque y fueron identificados como Darvin de 4 años; Kimberly de 12; y Caleb de 7.

Elementos de Tránsito se desplegaron para tomar parte del incidente, mientras que los lesionados recibieron atención de Protección Civil municipal, estatal, y de Metrorrey.