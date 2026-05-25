Choque en Escobedo deja como saldo a dos personas lesionadas

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Concordia y carretera a Colombia, donde participaron dos vehículos y una motocicleta

Dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado en el municipio de Escobedo.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Concordia y carretera a Colombia, donde participaron dos vehículos y una motocicleta, movilizando a elementos de auxilio y corporaciones municipales.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, al arribo de las unidades de emergencia se confirmó que se trataba de un choque de crucero, dejando como saldo a dos personas lesionadas.

Los afectados fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para su valoración médica; sin embargo, se informó que las lesiones no eran de gravedad.