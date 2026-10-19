Choque en el centro de Monterrey deja pasajeros con laceraciones

Personal de Tránsito Municipal quedó a cargo del percance para realizar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades

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Dos vehículos chocaron durante la madrugada de este domingo 18 de octubre en el cruce de las avenidas Madero y Doctor Coss, en el centro de Monterrey.

Ambos conductores circulaban en estado de ebriedad y sus pasajeros presentaron laceraciones.

El reporte fue atendido a las 04:33 horas por elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como por Tránsito de Monterrey.

Conductores refieren impacto durante cambio de carril

Según lo relatado por los involucrados a los rescatistas, el choque ocurrió cuando intentaban incorporarse a otro carril y no advirtieron la presencia del otro vehículo.

En el accidente participaron un automóvil plateado y un Ford Focus rojo. Los pasajeros presentaron únicamente laceraciones, conforme a la valoración inicial reportada por Protección Civil.

Los involucrados señalaron que permanecerían en el lugar para esperar la valoración médica por parte de sus aseguradoras.

Personal de Tránsito Municipal quedó a cargo del percance para realizar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades.