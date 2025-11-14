Choque en el centro de Monterrey deja a conductor atrapado

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los afectados. El conductor del vehículo compacto quedó atrapado

Un fuerte choque fue protagonizado por una camioneta y un auto compacto en calles del centro de Monterrey.

El percance vial se registró en el cruce de las calles Reforma y Jiménez, en el centro de la ciudad.

El incidente involucró a una camioneta Partner negra en la qué viajaban dos mujeres, una de la tercera edad, y un Nissa March de la empresa Bricos en la cual viajaba solo un trabajador de la misma, esta última circulaba sobre la calle Jiménez y se habría pasado el alto que se marca en este cruce, generando el accidente.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los afectados. El conductor del vehículo compacto quedó atrapado dentro sin poder salir por su propia cuenta.

La circulación en la zona no se vió afectada por lo sucedido.