Choque en contraflujo de Garza Sada deja daños materiales

El aparatoso percance se presentó durante la mañana de este jueves a la altura de Campestre Mederos, al sur de Monterrey

Un aparatoso choque se registró la mañana de este jueves en el carril de contraflujo de la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de Campestre Mederos.

De acuerdo con los primeros reportes,la conductora de un Toyota Yaris frenó debido a una camioneta que circulaba en contra en el carril de contraflujo. Instantes después, una camioneta blanca de caja no logró detenerse a tiempo y la chocó por alcance, dejando a ambos autos con severos daños materiales.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y cuerpos de auxilio, quienes coordinaron las maniobras para retirar las unidades involucradas y evitar mayores afectaciones a la circulación. Los vehículos fueron movidos hacia un estacionamiento al costado de la avenida para restablecer el flujo vehicular.

Pese a lo aparatoso del accidente, los involucrados presentaron únicamente lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Personal de las aseguradoras también arribó al lugar para iniciar el proceso correspondiente y deslindar responsabilidades.