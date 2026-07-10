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Choque en contraflujo de Garza Sada deja daños materiales

Por: Laura Palacios

09 Julio 2026, 09:33

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El aparatoso percance se presentó durante la mañana de este jueves a la altura de Campestre Mederos, al sur de Monterrey

Choque en contraflujo de Garza Sada deja daños materiales

Un aparatoso choque se registró la mañana de este jueves en el carril de contraflujo de la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de Campestre Mederos.

De acuerdo con los primeros reportes,la conductora de un Toyota Yaris frenó debido a una camioneta que circulaba en contra en el carril de contraflujo. Instantes después, una camioneta blanca de caja no logró detenerse a tiempo y la chocó por alcance, dejando a ambos autos con severos daños materiales.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y cuerpos de auxilio, quienes coordinaron las maniobras para retirar las unidades involucradas y evitar mayores afectaciones a la circulación. Los vehículos fueron movidos hacia un estacionamiento al costado de la avenida para restablecer el flujo vehicular.

Pese a lo aparatoso del accidente, los involucrados presentaron únicamente lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Personal de las aseguradoras también arribó al lugar para iniciar el proceso correspondiente y deslindar responsabilidades.

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