Choque en carretera Reynosa deja un lesionado y un fallecido

El accidente ocurrió en el kilómetro 16 de la carretera a Reynosa, en la zona de Zirándaro y dejó como saldo personas lesionadas y un hombre sin vida

Un accidente vial en el kilómetro 16 de la carretera a Reynosa, en la zona de Zirándaro, municipio de Juárez, dejó como saldo personas lesionadas y un hombre sin vida.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, un vehículo tipo Chevy se impactó contra el camellón central, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio hasta el sitio.

Al llegar, los rescatistas brindaron atención a los ocupantes del vehículo, quienes presentaban diversas lesiones. Sin embargo, durante la revisión del área, se confirmó que una persona había fallecido.

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, la muerte podría ser de causa natural, aunque esta versión quedó sujeta a la confirmación de los exámenes correspondientes.

Información en desarrollo…