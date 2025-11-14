Choque en carretera libre a Nuevo Laredo deja cuatro lesionados

Según información preliminar, la camioneta de carga ligera perdió el control y, tras impactarse contra el muro de concreto, brincaron hacia la lateral.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al perder el control del volante, un taxista de aplicación estrelló su vehículo contra el muro de contención y provocó que una camioneta se estrellara sobre la carretera Libre a Nuevo Laredo.

El accidente vial ocurrió cerca de las cinco de la mañana del jueves.

Se estableció que el percance fue a la altura de la calle Ottawa, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo.

Unidades de auxilio fueron concentradas en el sitio y paramédicos atendieron a los tripulantes de la camioneta de redilas en color blanco.

Durante las maniobras de auxilio se reportó que dos de los cuatro que viajaban en la camioneta sufrieron golpes.

Trascendió que se dirigían a trabajar al mercado de abastos del municipio de San Nicolás.

Las investigaciones revelaron que el percance sobrevino cuando el conductor de automóvil perdió el control del volante al circular de sur a norte.

Esto provocó que, al chocar contra el camellón central, uno de los muros de concreto invadiera el carril de alta velocidad hacia el sur.

Debido a lo anterior, la camioneta de los comerciantes se estrelló de frente.

El fuerte choque hizo que la camioneta arrastrara alrededor de 15 metros la pesada loza.

Mientras que el automóvil quedó atravesado sobre dos carriles hacia Nuevo Laredo, la camioneta terminó sobre la lateral de esa arteria.

La vialidad sobre esa arteria se complicó y las unidades de pasaje, carga y particulares tuvieron que ser desviados.