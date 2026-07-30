Choque en carretera a Monclova deja cinco lesionados

Personal de Protección Civil del Carmen atendió a los lesionados, así como realizó el traslado de los cinco al Hospital 21 del IMSS, para su atención médica

Elementos de Protección Civil estatal se movilizaron a la carretera Monclova sobre el km 5, en el municipio de Escobedo, luego de un accidente vial donde cinco personas resultaron lesionadas.

El percance ocurrió entre un tráiler y un auto compacto color vino; al momento no se dio a conocer cómo habrían acontecido los hechos.

Personal de Protección Civil del Carmen atendió a los lesionados, así como realizó el traslado de los cinco al Hospital 21 del IMSS, para su atención médica.

En el lugar se quedó a cargo personal de Protección Civil de Escobedo en el abanderamiento del accidente, en la espera de Guardia Nacional, para continuar con la aclaración de lo sucedido.