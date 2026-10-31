Choque en autopista a Saltillo deja mujer atrapada en García

Por: Gladys Zavaleta 30 Octubre 2026, 08:41 Compartir

Un accidente en la autopista a Saltillo, en García, dejó una persona lesionada y atrapada en un vehículo; cuerpos de auxilio acudieron al rescate.

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Un fuerte accidente carretero movilizó la mañana de este viernes 30 de octubre a los cuerpos de auxilio sobre la autopista a Saltillo a la altura del kilómetro 61-62, en el municipio de García, Nuevo León. De acuerdo con el reporte preliminar emitido por Protección Civil de Nuevo León, el incidente se registró al filo de las 06:38 horas, hora en la que se alertó a las centrales de emergencia sobre un percance vial que involucró a un vehículo particular. Como saldo preliminar del incidente, las autoridades confirmaron que una persona resultó lesionada y se encontraba aparentemente atrapada al interior de la unidad, por lo que los rescatistas laboraron en el sitio para su liberación y atención médica. Hasta el lugar de los hechos acudió una unidad de Protección Civil Nuevo León, cuyos elementos abanderaron la zona y realizaron las maniobras necesarias de rescate.