Choque e incendio dejan dos mujeres lesionadas en San Pedro

Elementos de Protección Civil de San Pedro tras sofocar el fuego, reportaron daños totales en un vehículo y de aproximadamente 60% en el otro

Dos mujeres resultaron lesionadas en un choque que provocó el incendio de ambos vehículos la noche del 3 de noviembre en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García. El accidente ocurrió en el cruce de calzada Mauricio Fernández y Río Mississippi.

El C4 reportó a las 19:23 horas que un vehículo se incendiaba. Al llegar, elementos de Protección Civil de San Pedro encontraron las dos unidades chocadas y en llamas. Tras sofocar el fuego, reportaron daños totales en un vehículo y de aproximadamente 60% en el otro.

Las dos mujeres declinaron el traslado

Una joven de 20 años presentaba una herida en la ceja izquierda y un golpe en el labio superior. La otra mujer, de 66 años, tenía una contusión en la coronilla. Ambas firmaron el formato de rechazo de traslado y permanecieron en el lugar en espera del pase médico.