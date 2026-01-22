Choque e incendio de dos tráileres en carretera a Nuevo Laredo

Corporaciones de Protección Civil de Nuevo León, bomberos, paramédicos, entre otros, se movilizan hasta el kilómetro 87 de la carretera a Nuevo Laredo.

La autopista Monterrey-Nuevo Laredo fue de colapso, luego de que dos tráileres se impactaran y uno de ellos se incendiara.

A pesar del fuerte impacto, se dio a conocer que ninguno de los operadores fue trasladado a un hospital. A la altura del kilómetro 87 de esa ruta federal llegaron elementos de Protección Civil y de la Guardia Nacional.

Las unidades se desplazaban hacia la frontera con el estado de Tamaulipas. Pero al llegar a este punto de la carretera, una de las unidades de carga se impactó por alcance.

Tras la colisión, una de las pesadas unidades comenzó a incendiarse y en cuestión de minutos la cabina fue destruida por las llamas.

Los carriles con dirección al norte de esa autopista se colapsaron y se formó una larga fila de vehículos.