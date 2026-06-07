Choque derriba barda en la colonia Moderna de Monterrey

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales

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Un accidente vial entre dos vehículos provocó daños y el derribo de una barda la tarde de este sábado en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey.

El percance en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Camelia, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León a la zona.

De acuerdo con el reporte, tras el choque una de los vehículos se proyectó contra la estructura perimetral de un terreno, derribando parte de la barda y una reja metálica, además de dejar escombros sobre la banqueta.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Autoridades realizan diligencias

Elementos de Protección Civil estatal acudieron al sitio para valorar la situación y descartar riesgos adicionales, mientras que agentes de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.