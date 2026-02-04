Info 7 Logo
Choque deja una mujer con golpes en Santa Catarina

Por: Marcial Pasarón

03 Febrero 2026, 11:12

El accidente vial ocurrió cerca de las siete de la mañana sobre la avenida Morones Prieto y Puente San Isidro frente a la colonia Nueva Unión.

Un choque entre dos automóviles, provocó que una conductora resultara con golpes en Santa Catarina.

Unidades del grupo Jaguares de Santa Catalina y elementos estatales se desplazaron hasta ese punto de la ciudad.

Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a los tripulantes de ambos vehículos.

Pero solo una mujer refirió dolor en cervicales debido  al choque.

Sin embargo, la conductora se negó a ser trasladada a un hospital.

Se reveló que los oficiales de tránsito turnarán las pesquisas ante el Ministerio Público para que sea el fiscal quien determine la responsabilidad de los conductores.

