Choque deja una mujer con golpes en Santa Catarina

Un choque entre dos automóviles, provocó que una conductora resultara con golpes en Santa Catarina.
El accidente vial ocurrió cerca de las siete de la mañana sobre la avenida Morones Prieto y Puente San Isidro frente a la colonia Nueva Unión.
Unidades del grupo Jaguares de Santa Catalina y elementos estatales se desplazaron hasta ese punto de la ciudad.
Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a los tripulantes de ambos vehículos.
Pero solo una mujer refirió dolor en cervicales debido al choque.
Sin embargo, la conductora se negó a ser trasladada a un hospital.
Se reveló que los oficiales de tránsito turnarán las pesquisas ante el Ministerio Público para que sea el fiscal quien determine la responsabilidad de los conductores.