Choque deja una lesionada sobre la avenida Colón en Monterrey

Durante el choque ocurrido a la altura de la calle Lucio Blanco en la colonia Fierro, una mujer que viajaba en el automóvil resultó lesionada.

Al intentar dar vuelta en un retorno, un conductor provocó que su camioneta fuera embestida por un automóvil sobre la avenida Colón.

El accidente sobrevino cuando el conductor de una camioneta GMC en color gris circulaba de oriente a poniente por la avenida Cristóbal Colón.

Pero al llegar al mencionado cruce, intentó dar vuelta a la izquierda en el retorno.

Esto provocó que fuera embestido por el automóvil y al proyectarse chocaron contra un automóvil estacionado.

Tras el accidente al sitio arribaron elementos socorristas de San Nicolás, quienes atendieron a la mujer.

Un carril de la avenida Colón fue cerrado a la circulación debido a la presencia de los vehículos colisionados.

Unidades y elementos de tránsito llegaron al sitio y cerraron momentáneamente el retorno.