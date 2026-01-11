Choque deja una lesionada en avenida Chapultepec en Guadalupe

Una mujer de 67 años recibió auxilio prehospitalario por paramédicos del CRUM; el accidente generó cierre parcial de carriles en dos avenidas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un choque de crucero entre dos automóviles compactos provocó afectaciones viales y dejó al menos una persona lesionada en el municipio de Guadalupe, luego de un impacto ocurrido en el cruce de las avenidas Chapultepec y Arteaga, una zona de alta afluencia vehicular.

El percance fue atendido por paramédicos del CRUM, quienes brindaron auxilio prehospitalario a una mujer de 67 años, pasajera de uno de los vehículos involucrados. La afectada presentó diversos traumatismos y fue trasladada en ambulancia a un hospital para su valoración y atención médica.

¿Cómo ocurrió el choque en Chapultepec y Arteaga?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando un Dodge Avenger color blanco circulaba con dirección al oriente sobre la avenida Chapultepec, mientras que un Kia Rio color gris avanzaba hacia el norte por la avenida Arteaga. En el cruce semaforizado se produjo el impacto, por lo que autoridades municipales investigan cuál de los conductores no habría respetado la luz roja.

El conductor del vehículo blanco es un joven de 19 años, mientras que el automóvil gris era manejado por una mujer de 51 años, quien viajaba acompañada de su madre, la persona lesionada.

Traslado hospitalario y atención prehospitalaria

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas realizó la evaluación inicial en el sitio, estabilizó a la mujer de 67 años y procedió a su traslado para descartar lesiones de mayor gravedad. En el lugar permanecieron elementos de Protección Civil de Guadalupe para controlar riesgos y apoyar en la atención del siniestro.

Las autoridades informaron que ambas conductoras se dirigían a realizar actividades familiares al momento del choque, información que forma parte de los datos recabados durante la investigación vial.

Afectaciones viales y operativo de tránsito

El accidente generó cierre parcial de carriles en ambas avenidas, lo que ocasionó congestión vehicular considerable. Elementos de Tránsito municipal, con apoyo de corporaciones estatales, implementaron un operativo para agilizar la circulación mediante desvíos y contraflujos.

Las labores incluyeron el retiro de vehículos dañados y la limpieza de la carpeta asfáltica para restablecer la movilidad de manera segura.

Rutas alternas recomendadas para automovilistas

Mientras se normaliza la circulación, se recomendó a quienes transitan por la avenida Chapultepec utilizar calles alternas de colonias aledañas como El Realito y Paraíso. Otra opción es incorporarse a la calle José Alvarado, que conecta con la avenida Paseo del Valle, para continuar el trayecto hacia el oriente.

En el caso de la avenida Arteaga, las autoridades pidieron extremar precauciones y considerar rutas secundarias para evitar mayores retrasos.

La investigación continúa para deslindar responsabilidades conforme al reglamento de tránsito vigente.