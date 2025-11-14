Choque deja un lesionado en av. Eloy Cavazos en Guadalupe

En el accidente participaron al menos tres vehículos, dos de ellos que chocaron de frente, provocando que las bolsas de aire explotaran.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un choque en Guadalupe. El percance vial se registró en la avenida Eloy Cavazos en su cruce con la avenida Israel Cavazos en la colonia Jardines de Andalucía. En el accidente participaron al menos tres vehículos, dos de ellos que chocaron de frente, provocando que las bolsas de aire explotaran. En el lugar resultó una conductora lesionada, la cual fue trasladada a un hospital para su valoración médica. El accidente está generando importante carga vehicular en el lugar, por lo que se recomienda que extreme precauciones o tome vías alternas.