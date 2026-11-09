Choque deja tres lesionados en Linares; uno quedó prensado

En el lugar arribaron los cuerpos de emergencia para apoyar en las labores de rescate y traslado a hospitales para que los afectados fueran valorados

Tres personas lesionadas, una de ellas prensada, fue el saldo de un choque registrado en una comunidad en Linares.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, señalaron que el accidente vial se registró sobre la carretera que conduce al ejido Emiliano Zapata, en el citado municipio.

Fueron dos los vehículos que chocaron y, a consecuencia del impacto, una persona quedó prensada al interior de uno de los vehículos, por lo que elementos de Bomberos de Linares realizaron maniobras de extracción utilizando equipo hidráulico especializado para rescatarlo.

Bomberos de Linares realizan maniobras de rescate

En el otro vehículo viajaban dos personas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar arribaron los cuerpos de emergencia para apoyar en las labores de rescate y traslado a hospitales para que fueran valoradas las tres personas lesionadas.