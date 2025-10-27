Choque deja tres lesionados en Carretera a Reynosa

Se estima que al menos tres personas resultaron afectadas por el siniestro, así como el tráfico de la zona y los cuantiosos daños materiales reportados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Varias personas resultaron lesionadas en esta mañana de domingo, luego de participar en un choque sobre la Carretera a Reynosa, en el municipio de Juárez.

Los hechos se registraron a las 09:59 horas, cuando los vehículos colisionaron a la altura de la colonia Los Ebanitos.

Uno de los automóviles quedó incrustado sobre el poste metálico que sostiene un semáforo, lo que daño la polvera y parte del motor, además de activar las bolsas de aire. Este impacto provocó que parte de la base que sostiene la estructura quedara destrozada, así como diversas partes del automóvil esparcidas por la carpeta asfáltica.

La otra unidad involucrada, donde aparentemente se trasladaban tres personas, quedó afectada tanto de la parte trasera como del techo, mientras que dos de los cuatro neumáticos resultaron averiados por el accidente.

Los afectados fueron atendidos por personal de Protección Civil Estatal y Municipal, quienes firmaron la responsiva para negar a ser trasladados hacia algún hospital.