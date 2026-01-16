Choque deja mujer lesionada en el centro de Monterrey

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas realizó su traslado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para su valoración médica.

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial registrado en el cruce de las calles Treviño Oriente y Zaragoza Norte, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió alrededor de las 14:45 horas, movilizando a cuerpos de auxilio por un choque entre dos vehículos, en el que una persona quedó lesionada y atrapada.

Mujer trasladada al hospital

Al arribar al sitio, los rescatistas atendieron a Martha Peña Palomares, de 61 años, quien presentaba golpes múltiples y dolor en el tórax. Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas realizó su traslado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para su valoración médica.

Vehículos involucrados en el accidente

En el percance se vieron involucrados un Nissan Tsuru color gris, conducido por Héctor Saavedra Moreno, de 60 años, y un Camry color blanco, manejado por Lorenzo Luis González, de 78 años.

Protección Civil descarta riesgos en la zona

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil Monterrey descartaron riesgos en la zona y permanecieron en el lugar en espera de la grúa para el retiro de las unidades involucradas.